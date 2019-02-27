video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. شهامة المصريين وتسابق العشرات للتبرع بالدم لمصابى حادث محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:10 م
صور.. شهامة المصريين وتسابق العشرات للتبرع بالدم لمصابى حادث محطة مصر حادث قطار محطة مصر
كتب كريم صبحى - هدى زكريا
إضافة تعليق
فى لفتة إنسانية توافد عدد من المواطنين، على بنك الدم فى مستشفى الدمرداش للتبرع بدمائهم لحالات مصابى حادث قطار السكة الحديد.
 
وعبر المواطنين عن تضامنهم وتعاطفهم مع حالات المصابين فيما أبلغتهم مستشفى الدمرداش بأن التبرع لحالات مصابى حادث السكة الحديد فى الهلال الأحمر.
 
التبرع بالدم (1)
توافد الموطنين على بنك الدم بمستشفى الدمرداش للتبرع بالدم

 

التبرع بالدم (2)
توافد الموطنين على بنك الدم بمستشفى الدمرداش للتبرع بالدم
 

 

التبرع بالدم (3)
توافد الموطنين على بنك الدم بمستشفى الدمرداش للتبرع بالدم
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن يلقى القبض على سائق جرار قطار حادث محطة مصر.. والنيابة تباشر التحقيق

محطة مصر

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

kinder

كاميرات المراقبة

البقاء لله ويجب محاسبة المسئول عن تسريب تفريغ كاميرات المراقبة بالمحطة لقناة الجزيرة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

واين قيادات السكه الحديد

فعلا مفيش دم عندهم ولا احساس بالمسؤليه شويه فاسدين واولهم رئيس الهيئة الانتيخ لو لديه ذرة دم واحساس ومسؤليه لتقدم بأستقالته هو وحاشيته من قيادات السكه الحديد لكن للاسف مفيش دم ربنا ينتقم منكم ونشوف فيكم عجائب قدرته 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة