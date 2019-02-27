صور.. شهامة المصريين وتسابق العشرات للتبرع بالدم لمصابى حادث محطة مصر

كتب كريم صبحى - هدى زكريا

فى لفتة إنسانية توافد عدد من المواطنين، على بنك الدم فى مستشفى الدمرداش للتبرع بدمائهم لحالات مصابى حادث قطار السكة الحديد.

وعبر المواطنين عن تضامنهم وتعاطفهم مع حالات المصابين فيما أبلغتهم مستشفى الدمرداش بأن التبرع لحالات مصابى حادث السكة الحديد فى الهلال الأحمر.