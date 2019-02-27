صور.. شهامة المصريين وتسابق العشرات للتبرع بالدم لمصابى حادث محطة مصر

فى لفتة إنسانية توافد عدد من المواطنين، على بنك الدم فى مستشفى الدمرداش للتبرع بدمائهم لحالات مصابى حادث قطار السكة الحديد.
وعبر المواطنين عن تضامنهم وتعاطفهم مع حالات المصابين فيما أبلغتهم مستشفى الدمرداش بأن التبرع لحالات مصابى حادث السكة الحديد فى الهلال الأحمر.
توافد الموطنين على بنك الدم بمستشفى الدمرداش للتبرع بالدم
توافد الموطنين على بنك الدم بمستشفى الدمرداش للتبرع بالدم
توافد الموطنين على بنك الدم بمستشفى الدمرداش للتبرع بالدم
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بواسطة:
kinder
كاميرات المراقبة
البقاء لله ويجب محاسبة المسئول عن تسريب تفريغ كاميرات المراقبة بالمحطة لقناة الجزيرة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
واين قيادات السكه الحديد
فعلا مفيش دم عندهم ولا احساس بالمسؤليه شويه فاسدين واولهم رئيس الهيئة الانتيخ لو لديه ذرة دم واحساس ومسؤليه لتقدم بأستقالته هو وحاشيته من قيادات السكه الحديد لكن للاسف مفيش دم ربنا ينتقم منكم ونشوف فيكم عجائب قدرته