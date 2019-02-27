صور.. ترامب وكيم يتصدران قمصان وميادين العاصمة الفيتنامية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

حالة استثنائية تعيشها العاصمة الفيتنامية هانوى، اليوم الأربعاء، مع اقتراب انطلاق القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة، والتى سيلتقى خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون.



بائعة فاكهة تحتفى بصورة ترامب وكيم بالعاصمة الفيتنامية

ولعل أبرز ما يمكن ملاحظته فى الشوارع الفيتنامية، هو تصدر صور زعيمى القمة، سواء عبر البورتريهات، أو فى القمصان المعروضة فى المحال التجارية، أو حتى فى الصحف التى تم تعليقها بالميادين الرئيسية.



بورتريه للرئيس الأمريكى وزعيم كوريا الشمالية فى أحد شوارع هانوى

وتمثل قمة ترامب - كيم فرصة جيدة لفيتنام، ليس فقط لتعزيز مكانتها الدولية باعتبارها الدولة المستضيف، ولكن أيضا لتبعث رسالة مجتمعية إلى العالم، حول دعمها للسلام فى العالم.



ترامب وكيم موضة الملابس فى فيتنام



ترامب وكيم يتصدران الصحف الفيتنامية



ترامب وكيم يهيمنان على الشارع الفيتنامى



تيشيرتات تحمل صور ترامب وكيم فى شوارع هانوى



صورة كيم بجوار أحد محال الملابس



صورة مرسومة لترامب وكيم



طفل فيتنامى أمام صورة زعيمى القمة



مواطن يحمل بورتريه لترامب وكيم