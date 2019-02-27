صور.. المصريون يتسابقون على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لصالح مصابى القطار

كتب سيد الخلفاوى

شهدت عدد من المستشفيات تزاحما من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك لتوفير الدم بالمستشفيات كنوع من المساعدة لمصابى حادث قطار محطة مصر.

وشهدت مستشفى الهلال الأحمر المصرى ازدحاما من المواطنين للتبرع بالدم لتقديم المساعدة لمصابى الحادث الأليم.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم نقل 20 جثمانا و43 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد ومستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

وأضافت وزيرة الصحة عقب تفقدها مستشفى معهد ناصر، أن الإصابات عبارة عن حروق وكسور، مبينة أن بعضها حرج.