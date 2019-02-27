صور.. السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية فى الغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة ظهر اليوم على حريق التهم مخزن مواد غذائية، أسفل أحد العقارات بمنطقة مجاهد وسط الغردقة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بوجود حريق بمخزن مواد غذائية بمنطقة مجاهد، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقيادات مديرية أمن البحر الأحمر على رأسهم اللواء خالد بدوى حكمدار الأمن، والرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم أول الغردقة.

وتبين أن الحريق تسبب فى التهام كمية كبيرة من المواد الغذائية والمناديل الورقية داخل المخزن، وأن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العام لمتابعة التحقيقات.



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