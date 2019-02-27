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صور.. الإسماعيلية تتزين لاستقبال أمم أفريقيا.. تشكيليون يقودون مبادرة التجميل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:00 ص
صور.. الإسماعيلية تتزين لاستقبال أمم أفريقيا.. تشكيليون يقودون مبادرة التجميل ستاد الاسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح
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بعد قرار اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، باستبعاد ملعبى بورسعيد والسويس من استضافة مباريات دور الـ16 للبطولة، على أن يتم إقامة المباريات بداية من دور الـ16 على استاد الإسماعيلية والقاهرة والدفاع الجوى والإسكندرية، ليضع على الجهات التنفيذية فى محافظة الإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة عاتقا كبيرا فى التجهيز لاستضافة أم حدث رياضى فى أفريقيا على الإطلاق.

وجاء قرار اللجنة للبطولة باستبعاد ملعبى المصرى والسويس من استضافة مباريات دور الـ16 للبطولة بسبب عدم وجود فنادق كافية ببورسعيد والسويس.

وتعتمد محافظة السويس فى استضافة الوفود الرياضية والفرق خلال البطولة على فنادق العين السخنة والتى تبعد عن الملاعب بـ30 دقيقة، بينما لا توجد فى محافظة بورسعيد فنادق كافية ذات كفاءة عالية لاستضافة البطولة حتى النهاية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الثانية والثلاثين، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل على استادات الإسماعيلية، والسويس الرياضى والمصرى البورسعيدى، والدفاع الجوى والقاهرة والإسكندرية فى 5 محافظات مصرية تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وفور التأكيد من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا على الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية على استمرار ملعب استاد الإسماعيلية فى استضافة كل مباريات البطولة، قررت الأجهزة التنفيذية التحرك بشكل أكبر فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها للانتهاء من الاستعداد للبطولة، ومن أهمها تطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية بشكل كامل 100 %، بحيث يتم تطوير كل كراسى المدرجات وتغير كراسى المقصورة الرئيسية، وتطوير الحمامات وغرف الملابس وغرف الحكام كاملاً، وزيادة عدد كراسى حجرة المؤتمرات الصحفية لتصل إلى 200 كرسى، بالإضافة إلى إعادة سفلتة كل الطرق المؤدية إلى ملعب استاد الإسماعيلية، مع رفع كفاءة وتطوير كل ملاعب المحافظة والتى سوف تستضيف تدريب منتخبات أحدى المجموعات التى سوف تستضفها المحافظة.

كما قرر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، توقيع بروتوكول مع المعهد لتطوير وتنمية وتجميل المدن وطلاب المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، من أجل تطوير وتجميل مداخل ومخارج الإسماعيلية، والشوارع والميادين الرئيسية، استعدادًا لاستضافة إحدى مجموعات بطولة الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المرتقبة.

سبق لاستاد الإسماعيلية استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006، كذلك تمت استضافت مباريات كأس العالم للشباب 2009، ويضم الاستاد أيضًا ملعبين فرعيين للتدريب.

كان محافظ الإسماعيلية قد شكل لجنة للإعداد والترتيب والاستعداد لاستضافة الحدث الرياضى الأول فى أفريقيا، وتقوم اللجنة بمتابعة استكمال أعمال تطوير الطرق والمحاور فى الإسماعيلية وعمل لمسات فنية وجمالية فى مداخل المحافظة، بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بوضع خطط لتأمين المباريات، وتوفير الأمن للمشجعين داخل وخارج الملاعب، وقيام من الحماية المدنية بوضع خطة شاملة لتأمين الملاعب ومكان إقامة الوفود الرياضية.

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة مياه هيئة قناة السويس، بمراجعة وصيانة خطوط الصرف الصحى بجميع الطرق، وأعمال صيانة خطوط مياه الشرب بجميع الأحياء.

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استاد-الإسماعيلية-(12)
 
لقاء-الفنانيين-التشكيلين-(1)
 
لقاء-محافظ-الإسماعيلية-بالفنانيين-التشكيلين
 
مبادرة-إسماعيلية-أحلى-(1)
 

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