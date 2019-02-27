صور.. أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ – محمد سليمان

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على قرى ومدن محافظة كفر الشيخ وخاصة فى شمال المحافظة، اليوم الأربعاء، وأعاقت الأمطار والوحل فى بعض القرى من مرور الأهالى، مما دفع مجالس المدن بالتوجه بمعدات الحملات لرفع المياه من الشوارع.

وتوقفت حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، كما تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لهبوب رياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأكد العميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء الصيد بالبرلس، على أن حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط توقفت، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، وعقب انتهاء النوة سوف تستأنف حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وأضاف المحاسب فادى شيمس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يتابع أعمال رفع الأمطار التى شهدها المصيف، نظرًا لعدم استقرار الطقس، مشيرا إلى أن المصيف يشهد أعمال كسح مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وقال المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقفت حركة الصيد بميناء البرلس لليوم الثانى على التوالى، لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية ومرور تلك النوة.







