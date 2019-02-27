video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:59 م
صور.. أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية الأمطار
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على قرى ومدن محافظة كفر الشيخ وخاصة فى شمال المحافظة، اليوم الأربعاء، وأعاقت الأمطار والوحل فى بعض القرى من مرور الأهالى، مما دفع مجالس المدن بالتوجه بمعدات الحملات لرفع المياه من الشوارع.

 

وتوقفت حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، كما تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لهبوب رياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة.

 

وأكد العميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء الصيد بالبرلس، على أن حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط توقفت، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، وعقب انتهاء النوة سوف تستأنف حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

 

وأضاف المحاسب فادى شيمس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يتابع أعمال رفع الأمطار التى شهدها المصيف، نظرًا لعدم استقرار الطقس، مشيرا إلى أن المصيف يشهد أعمال كسح مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

 

وقال المهندس محمد عبد الله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقفت حركة الصيد بميناء البرلس لليوم الثانى على التوالى، لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط وحرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد، كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية ومرور تلك النوة.

 

1
 

 

2
 

 

3

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقف حركة الصيد فى ميناء البرلس بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

نوة

مراكب صيد

بحيرة البرلس

احوال جوية




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة