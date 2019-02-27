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"شكرى": نتطلع لدعم منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة القضاء على فيروسC بأفريقيا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:09 م
"شكرى": نتطلع لدعم منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة القضاء على فيروسC بأفريقيا وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف
كتب : أحمد جمعة
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أعرب في مستهل اللقاء عن دعمه لمدير عام منظمة الصحة العالمية ولرؤيته في تطوير آليات العمل بها، وكذا في تنفيذ الأولويات التي تم اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة بين عامي (2019-2023)، مشيراً إلى حرص مصر على التعامل البناء مع مساعي الإصلاح المطروحة لبرنامج عمل المنظمة وتطوير دورها العملياتي والتركيز على بناء قدرات الدول الأعضاء.

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وأوضح حافظ أن وزير الخارجية حرص على إبراز ما حققته مصر من نجاح في إطار حملة "100 مليون صحة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي استهدفت فحص المواطنين المصريين المصابين بـ "فيروس التهاب الكبد C" والأمراض غير السارية، حيث نجحت الحكومة المصرية من خلالها حتى الآن في فحص أكثر من 50٪ من السكان البالغين، مشيراً إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق هدف خلو مصر من الفيروس بحلول عام 2022. ومن جانبه، أشاد مدير عام المنظمة بالجهود الكبيرة والإنجاز الذي حققته مصر في مجال مكافحة انتشار "فيروس C"، والنظام الفعال الذي وضعته الدولة لمواجهة هذا المرض.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري تطرق أيضاً إلى جهود تطوير القطاع الصحي في مصر، لاسيما تطوير نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي أقره البرلمان المصري لتوفير مظلة تأمينية لجميع المواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة المصرية "مصر 2030".

 

واختتم حافظ، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لاسيما في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، خاصة في مجال تحقيق الرعاية الصحية الشاملة باعتبارها جوهر أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة، معرباً عن تطلع مصر لدعم منظمة الصحة العالمية في تنفيذ المبادرة المصرية الخاصة بالعمل على القضاء على فيروس C والأمراض غير السارية في القارة الأفريقية، من خلال برنامج للتعاون الثلاثي يشمل خبرة مصر ومنظمة الصحة العالمية والدول الأفريقية من أجل الوصول إلى أفريقيا خالية من فيروس التهاب الكبد C والأمراض غير السارية.


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