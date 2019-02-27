شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات ترشح نيكى هالى لعضوية مجلس الإدارة

رويترز

قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات إنها رشحت نيكى هالى سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة وحليفة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المقربة للانضمام إلى مجلس الإدارة فى اجتماع حملة أسهم الشركة السنوى المزمع فى 29 أبريل المقبل.

وفى حال انتخابها من قبل حملة أسهم بوينج فإنها ستساعد فى توجيه مستقبل أكبر شركة مصدرة فى الولايات المتحدة والتى لديها شبكة من الموردين فى الداخل والخارج، وذلك فى وقت تجرى فيه واشنطن وبكين مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية بينهما.

وينظر إلى هالى على أنها نجم صاعد فى الحزب الجمهورى وكثيرا ما يتردد اسمها كمرشحة لانتخابات الرئاسة.

وأثنى الرئيس التنفيذى دينيس مولنبيرج فى بيان على سجل هالى فى الشراكة بين الحكومة والصناعة، وقال "ستستفيد بوينج كثيرا من رؤيتها الثاقبة وخبرتها الدبلوماسية والحكومية والتجارية فى تحقيق ما نتطلع عليه من أن نصبح الأفضل فى مجال الطيران وفى صدارة الصناعة العالمية".

واستنادا لمجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة بوينج الثلاثة عشر الآخرون، يمكن لهالى أن تتوقع 300 ألف دولار وهو ما يتجاوز راتبها كسفيرة فى الأمم المتحدة.

وهالى (47 عاما) هى أول سيدة تتولى منصب الحاكمة لولاية ساوث كارولاينا وفازت ثلاث مرات بعضوية مجلس النواب فى ساوث كارولاينا.