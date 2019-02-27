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شركة المقاولون العرب تكشف أسباب انهيار جزء من سقف أحد مبانى تمدينة العلمين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:51 م
شركة المقاولون العرب تكشف أسباب انهيار جزء من سقف أحد مبانى تمدينة العلمين المبني
كتب أحمد حسن
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فى إطار ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى بشان إصابة 6 عمال فى انهيار (طابق) بأحد مبانى مدينة العلمين الجديدة، فإن شركة "المقاولون العرب" وفى إطار الشفافية الكاملة تود أن تشير إلى أنه أثناء تنفيذ الأعمال بإحدى الباكيات بمسطح 15 مترا من إجمالى مسطح الدور الذى يبلغ 1500 متر، حدث خلل بجزء من الشدة المعدنية ما أدى إلى إصابة 5 من العاملين بالشركة وتم نقلهم فورا إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

وتابعت الشركة: تمثلت إصابة العاملين فى كدمات، وقد خرجوا جميعا من المستشفى واستمر باقى العاملين فى عملهم من أجل الانتهاء من الجزء الذى أصابه الخلل وتواصل الشركة العمل بالمشروع كالمعتاد.

 


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شركه المقاولون العرب

العلمين

انهيار سقف بأبراج العلمين




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