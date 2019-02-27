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سقوط عاطلين وراء تزوير البطاقات والشهادات الجامعية فى الجيزة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:06 م
سقوط عاطلين وراء تزوير البطاقات والشهادات الجامعية فى الجيزة المتهمان والمضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بتزوير المستندات الرسمية وبيعها لراغبى الحصول عليها، وكشفت التحريات أن أحدهما ينتحل صفة مستشار تحكيم دولى وتزوير بطاقته، كما تبين أنه هارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير.

 

كشفت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال تورط" عبد الرحيم. ط " 52 سنة، الهارب من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير 2011 فى قضية( تزييف ) بالسحن المشدد 5 سنوات ومحكوم عليه وهارب فى قضيتين ( تزوير ) بالسجن 10 سنوات، و "وليد. م " السابق اتهامه فى 4 قضايا ( مخدرات – سرقة – ضرب – تبديد ) فى تزوير بطاقات الرقم القومى، والشهادات الجامعية لبيعها لراغبى الحصول عليها.

 

كما كشفت التحريات قيام الأول بانتحال صفة مستشار تحكيم دولى وتزوير بطاقة رقم قومى وجواز سفر يحملان صورته باسم شقيقه، " خالد .ط " وتزوير الثانى جواز سفر مثبت به حصوله على ليسانس آداب على خلاف الحقيقة.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما جهاز لاب توب محمل عليه أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والجامعات والسفارات، وفلاشة محمل عليها تأشيرات مقلدة لدخول دولة الكويت منسوبة لوزارة الخارجية، وأوراق تحاليل طبية منسوب صدورها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، و5 شهادات جامعية مزورة منسوب صدورها لكلية التجارة بجامعة القاهرة، و 2 شهادة جامعية مزورة منسوب صدورها لكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة أكتوبر، و2 صحيفة حالة جنائية مزورة منسوب صدورها لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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