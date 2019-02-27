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سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:47 م
سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى" علاء فتحى سائق القطار المتسبب فى حادث محطة مصر
كتب أيمن رمضان
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قال سائق القطار المتسبب فى حادث محطة مصر، علاء فتحى، إنه مسئول مسئولية كاملة كونه ترك الجرار وقام بالخناق مع زميله، وتابع: "أنا مسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى". وأكد السائق أنه فقد تركيزه عندما حدث الاصطدام بينه وبين الجرار الآخر، وتابع: "أنا نزلت أغلط السائق الآخر.. ويا ريتنى كنت بطلت الجرار".

 

وشدد "فتحى"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "ON E"، على أنه لم يهرب عقب وقوع الحادث وظل متواجدا فى الملاحظة لفترة، وتابع: "لم أعرف أنه اصطدم بالرصيف وحدث ما حدث.. لأنى فقدت التوازن ومكنتش عارف أعمل إيه.. وقلت إنه هيخبط فى شىء أو هيكسر شىء فمشيت.. كنت متوقع أنى هاخد جزاء وبس".


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