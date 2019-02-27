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روحانى يرفض استقالة وزير الخارجية جواد ظريف

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:56 ص
روحانى يرفض استقالة وزير الخارجية جواد ظريف الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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رفض الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأربعاء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف قائلا إنها تتنافى مع مصالح طهران.

وقال روحانى فى خطاب نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "لأنك كما وصفك قائد الثورة ’الأمين والشجاع والأبى والمتدين’ وفى طليعة المواجهة أمام الضغوط الأمريكية الشاملة، فإننى لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد".

كان وزير الخارجية الإيرانى قد اعلن استقالته الاثنين الماضى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

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إيران

حسن روحانى

محمد جواد ظريف

استقالة جواد ظريف

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