رئيس نيجيريا معلقا على فوزه بولاية رئاسية ثانية: انتصرنا بديمقراطية سلمية

كتبت – هناء أبو العز

عبر الرئيس النيجيرى محمد بخارى، عن شكره للشعب النيجيرى الذى صوت لإعادة انتخابه رئيسا لعملاق إفريقيا لفترة رئاسية ثانية تمتد حتى أربع سنوات، قائلا: "أشعر بالامتنان لحكمكم على بقدرتى الاستمرار فى خدمتكم فترة أخرى".

وعلى حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قال بخارى، إن الانتصار الحقيقى كان فى نجاح نيجيريا فى ممارسة حقهم الديمقراطى بشكل سلمى شهد له العالم، على الرغم من وجود بعض مثيرى الشغب، الذين حاولوا عرقله عملية منظمة بطريقة أخرى، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستقدم إلى العدالة والمحكمة جميع المقبوض عليهم فى هذه العملية.

وأكد بخارى، سعيه لتعزيز وحدة الشعب النيجيرى، وعدم استبعاد أو إقصاء لأى فئة، وتكثيف الحكومة الجديدة لجهودها فى مجال الأمن وإعادة هيكلة الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وطالب بخارى، من أنصاره عدم المغالاة الاحتفال بالفوز، أو ايذاء أيا من المعارضين، قائلا: يكفى النصر مكافأة لجهودكم.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات فى نيجيريا، أعلنت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد بخارى بالانتخابات الرئاسية بعدد 15 مليون و191 ألف و847 صوتا، على نظيره المرشح الأكبر حظا من حزب المعارضة، أتيكو أبو بكر، والذى حصل على 11 مليون و262 ألف و978 صوتا .