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رئيس مياه القناه يوجه بإنهاء إصلاحات محطات معالجه الصرف الصحى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:52 م
رئيس مياه القناه يوجه بإنهاء إصلاحات محطات معالجه الصرف الصحى المهندس أحمد الصحصاح
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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وجه المهندس أحمد صحصاح، رئيس مياه القناه،  باستمرار متابعة محطات معالجة الصرف الصحى بالقطاعات الثلاثة، وتلافى أية ملاحظات من أجل الوصول لأعلى معدلات الأداء المطلوبة، نظرا لأهمية تلك المحطات وتمشيا مع توجهات الدولة فى معالجة مياه الصرف الصحى، ودقة مراحل التشغيل والاستفادة بالمياه المعالجه فى زراعة الغابات الشجرية والنباتات غير المثمرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وتم خلاله متابعة كافة المحطات من خلال التقرير الشامل المعد بالموقف النهائي لتلك المحطات والمتابعات الخاصة بها وذلك بحضور مساعدى رئيس مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات المعامل والجودة والتخطيط والدعم ومدير المعمل المركزي.

وفى سياق أخر قامت  إدارة توعية القناه بتفعيل ندوات التوعية بمدارس التل الكبير الرسمية للغات والتل الكبير الابتدائية بنين، وتجاوب التلاميذ مع السلوكيات الإيجابية بالرسم والتلوين، وكذلك نبذ السلوكيات السلبية التى تهدر المياه، وتم تنفيذ الندوات تحت إشراف عبد الله عليوة مسئول التوعية.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي أن ذلك يأتي فى إطار برامج التوعية المنفذة فى القطاعات الثلاثة بالتعاون مع المشاركة المجتمعية والتربية السكانية بالتربية والتعليم، ومكتبة مصر، والمجمع الإعلامي والكشافة ومراكز الشباب، والجمعيات الأهلية.


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