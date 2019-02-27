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رئيس اتحاد التأمين : 30 الف جنيه تعويض فورى لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:06 م
رئيس اتحاد التأمين : 30 الف جنيه تعويض فورى لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر علاء الزهيرى
كتب : حسام الشقويرى
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كشف علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى لشركات التأمين ، ان غرفة طوارىء "مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات و المترو و الطرق السريعة " تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل حصر بضحايا حادث حريق محطة مصر،  لصرف تعويض فورى قدره 30 الف جنيه لصالح اسرهم والتى يقوم بسدادها شركات التأمين .

واضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" انه يتقدم بخالص العزاء للشعب المصرى والقيادة السياسية على هذا الحادث الأليم ،ولفت الى انه جارى استقبال الطلبات الخاصة بتعويض الضحايا بمقر "المجمعة" 37 شارع محى الدين ابو العز المهندسين اوالمكالمات التليفونية على   37622870 – 37622871 للسؤال عن الاوراق المطلوبة .

 


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