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رئيس أركان الجيش العراقى يؤكد دعم عمل بعثة حلف "ناتو" فى بغداد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:16 م
رئيس أركان الجيش العراقى يؤكد دعم عمل بعثة حلف "ناتو" فى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أكد رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عثمان الغانمى، أن المؤسسة العسكرية العراقية عازمة على استثمار وجود بعثة حلف "ناتو"، من أجل التدريب والاستشارة.

وذكرت قناة ( الإخبارية) العراقية - أن رئيس أركان الجيش العراقى استقبل رئيس بعثة حلف "ناتو" فى العراق الجنرال دانى فورتن، وتم بحث ومناقشة الرؤى المستقبلية لافق التعاون والتنسيق بين العراق والحلف.

وأكد الغانمى أن المؤسسة العسكرية تدعم بشكل كبير وقوى عمل بعثة حلف "ناتو" فى العراق، وعبر رئيس بعثة الحلف عن سعادته بالعمل فى العراق، فى ظل الدعم الكبير للبعثة من قبل كبار قادة وزارة الدفاع العراقية .

 


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