تحصين 224 ألفا و 93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الطب البيطري ، تمكنت من تحصين 224 ألفا و93 رأس ماشية من بداية عمل الحملة وحتى اليوم ،ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ،في بيان له ،أن جهود مديرية الطب البيطري تتواصل لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، مقدماً الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطري والقائمين على الحملة.

وقال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه منذ بداية عمل الحملة ، حصنت 145 ألفا و502 رأس أبقار، و69 ألفا و543 رأس جاموس، و8456 رأس أغنام، و 592 رأس ماعز، بإجمالي 224 ألفا و93 حيوانا، ، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة.