video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأييد حبس السائق والمشرفة المتهمين فى قضية الطفلة "مليكة" 5 سنوات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:18 م
تأييد حبس السائق والمشرفة المتهمين فى قضية الطفلة "مليكة" 5 سنوات الطفلة مليكة
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر  بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين فى قضية دهس الطفلة "مليكة"، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيه.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر قضت بحبس سائق اتوبيس المدرسة والمشرفة المسئولة عن الطفلة 5 سنوات بعدما وجهت لهم اتهامات الإهمال والقتل الخطأ.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أحالت سائق أتوبيس المدرسة المتسبب فى فى واقعة مصرع الطفلة "مليكة" أسفل اتوبيس الحضانة الخاص بها بمدينة 6 أكتوبر، والمشرفة المسؤولة عنها إلى محكمة الجنح لمحاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهام بالقتل الخطأ.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة "مليكة" عقب نزولها من أتوبيس المدرسة، وأثناء عبورها الطريق الإتجاه الاخر، عاجلها سائق الاتوبيس الخاص بمدرستها بالتحرك، مما أسفر عن اصطدامه بها وسقوطها أسفل عجلاتها مما أدى إلى وفاتها.

وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والتى سجلت الواقعة، ووجهت تهمة القتل الخطأ لسائق الأتوبيس، الذي قال فى التحقيقات أنه لم يشاهد الطفلة أثناء عبورها من أمامه، كما وجهت ذات التهمة لمشرفة الأوتوبيس.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم ..نظر أولى جلسات استئناف متهمى قضية الطفلة "مليكة" على حكم حبسهم

اخبار الحوادث

حوادث

قتل

جثة

الطفلة مليكة

اتوبيس يدهس طفلة

مدينة 6 أكتوبر




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة