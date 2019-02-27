تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 13 مارس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 13 مارس للإطلاع.

وجهت النيابة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.