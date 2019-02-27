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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل الطفلة "رحمة" لـ25 مارس المقبل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:00 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل الطفلة "رحمة" لـ25 مارس المقبل حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت الدائرة السابعة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة المتهمين باختطاف الطفلة "رحمة" صاحبة الـ12 عاما واغتصابها وقتلها وإلقاء جثتها بجوار جسر ترعة الإسماعيلية لجلسة 25 مارس المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

 

وطالب دفاع المتهم الأول "م.ع"  التأجيل للاطلاع على أوراق القضية وأكد دفاع  المتهم الثانى "و.م" نفس الطلب لسماع شهادة الشاهدة الأولى "ر. م" وشهادة رئيس مباحث قسم ثان وطلب شهادة من شركة محمول للاستعلام عن المكالمات التى أجراها المتهم فيما حضر دفاع الضحية ومجدى حافظ نقيب محامى جنوب القليوبية وإمام الصديق أمين عام النقابة كمدعين بالحق المدنى فى القضية لأول مرة فى تاريخ النقابة لمساندة أسرة الضحية والقصاص العادل من الجناة.

 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغاً من "محمود.أ" 45 عاماً سايس جراج وزوجته "سيدة .ع" 39 عاما ربة منزل بغياب نجلتهما "رحمة" 12 سنة طالبة، حيث خرجت لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد .

 

بتكثيف الجهود تم الوصول إلى مرتكبى الجريمة وضبطهما وهما "م.ع" 29 عاما  و"و.م" 26 عاما سائقى توك توك وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة وبالعرض على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق وبعد مرور نحو أربعة أشهر من الحادث قررت النيابة إحالة القضية للمحاكمة.


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