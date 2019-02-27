بالأسماء.. 5 محكمين أجانب ضمن 11 محكما بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ26

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المحكمين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التى تقام فى الفترة من 23 / 3 / 2019م إلى 29 / 3 / 2019م بأكادمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر.

وجاءت أسماؤهم كالتالى :

أولا من داخل مصر :

الأستاذ الدكتور / جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية.

الأستاذ الدكتور / عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم طنطا الأسبق.

فضيلة الشيخ/ حلمي الجمل مقرئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

السيد / أحمد محمد السيد خطاب مدرس مساعد بكلية القرآن الكريم.

السيد /محمد رفاعي كامل رفاعي زلط معيد بكلية القرآن الكريم.

الشيخ / سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

ثانيًا من خارج مصر :

السيد / الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان – السعودية.

الدكتور / يوسف النعيم يوسف محمد – السودان.

الدكتور / حاتم جميل محمود السحيمات – الأردن.

السيد/ علي محمد حسين الغزاوي – لبنان.

الدكتور / سعيد إبراهيم سعيد داود – فلسطين.