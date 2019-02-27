بالأسماء.. 5 محكمين أجانب ضمن 11 محكما بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ26

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المحكمين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التى تقام فى الفترة من 23 / 3 / 2019م إلى 29 / 3 / 2019م بأكادمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بالسادس من أكتوبر.
وجاءت أسماؤهم كالتالى :
أولا من داخل مصر :
الأستاذ الدكتور / جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية.
الأستاذ الدكتور / عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم طنطا الأسبق.
فضيلة الشيخ/ حلمي الجمل مقرئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
السيد / أحمد محمد السيد خطاب مدرس مساعد بكلية القرآن الكريم.
السيد /محمد رفاعي كامل رفاعي زلط معيد بكلية القرآن الكريم.
الشيخ / سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
ثانيًا من خارج مصر :
السيد / الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان – السعودية.
الدكتور / يوسف النعيم يوسف محمد – السودان.
الدكتور / حاتم جميل محمود السحيمات – الأردن.
السيد/ علي محمد حسين الغزاوي – لبنان.
الدكتور / سعيد إبراهيم سعيد داود – فلسطين.
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