اليوم.. البابا تواضروس يضع حجر الأساس لكنيسة القديسين فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تستقبل محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لوضع حجر الأساس لكنيسة القديسين الأنبا "أنطونيوس" والأنبا "بولا" التى تم تخصيصها بالقرار رقم 960 لسنة 2016 على مساحة 5000 متر مربع شرق المدينة الرياضية بحى الضواحى.

وقال القس أرميا فهمى، المتحدث الإعلامى للكنيسة ببورسعيد، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، إن زيارة قداسة البابا تواضروس تعتبر الأولى بعد 43 عامًا منذ توليه رئاسة الكرسى المرقسى فى بداية السنة السابعة لحبريته كما سبق لقداسته زيارة بورسعيد عام 84 قبل دخوله الدير فى مؤتمر من مؤتمرات الشباب وبعد زيارة البابا شنودة الثالث عام 76.

وأضاف أرميا، أن الزيارة تستغرق يومين تتضمن خلالها متابعة رعايا الكنيسة واستقبال الوفد والعظة الأسبوعية والاجتماع العام وإقامة صلاة رعوية بكنيسة مارمرقس ببور فؤاد.

وتابع "أرميا"، أن زيارة قداسة البابا تواضروس سوف تستكمل حتى يوم الخميس، حيث يقوم بتدشين كنيسة أبو سفين، فضلاً عن القداس الإلهى ومصافحة البابا تواضروس الشعب بالكاتدرائية.

ومن جانبه، أكد "أرميا" أن نيافة الحبر الجليل الأنبا "تادرس" تفقد استعدادات المطرانية للزيارة وتجهيز أماكن الاحتفالات والصلوات والإعاشة للبابا والوفد المرافق له؛ المكون من سكرتاريته الخاصة وأساقفة ومطارنة مدن القناة والمحافظات المجاورة وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الحبر الجليل الأنبا دانيال.