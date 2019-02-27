video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تبدأ التحقيق مع العامل المتهم بقتل شابين داخل عقار بالشرابية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:28 م
النيابة تبدأ التحقيق مع العامل المتهم بقتل شابين داخل عقار بالشرابية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق مع محمد. ع " 24 سنة "عامل "، لاتهامه بقتل صديقيه عاملي المطعم داخل شقتها في منطقة الشرابية، بعد ان اكتشفا سرقته لهما.
 
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم صديق المجني عليهما، وأثناء تواجده معهما بالغرفة سكنهما غافلهما، واستولى منهما على مبلغ 400 جنيه، إلا أنهما اكتشفا ذلك فقاما باستدعائه ومطالبته بإعادة المبلغ، فنشبت مشاجرة بينهم، وحاول أحدهما التعدى عليه بسكين، إلا أنه تمكن من استخلاصها من يده، والتعدى عليهما محدثًا إصابتهما التى أودت بحياتهما، واستولى على هاتف محمول أحدهما.
 
وتلقى قسم شرطة الشرابية، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتي عاملين بأحد المطاعم، يقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بالغرفة سكنهما بأحد العقارات بمنطقة الغرياني، بدائرة القسم، وبهما طعنات متفرقة.
 
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالمديرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكب الحادث، حيث تبين أنه صديق المجنى عليهما يدعى "محمد.م.ع"، 24 سنة، عامل بنفس المطعم، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور بمأمورية بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة،
وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقض تقرر إعادة محاكمة متهمى حسم ولواء الثورة فى إدراجهم بقوائم الإرهاب

اخبار الحوادث

تحقيقات

ضبط عامل

عامل مطعم

قتل شابين

الشرابية




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة