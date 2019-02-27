النيابة تبدأ التحقيق مع العامل المتهم بقتل شابين داخل عقار بالشرابية

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق مع محمد. ع " 24 سنة "عامل "، لاتهامه بقتل صديقيه عاملي المطعم داخل شقتها في منطقة الشرابية، بعد ان اكتشفا سرقته لهما.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم صديق المجني عليهما، وأثناء تواجده معهما بالغرفة سكنهما غافلهما، واستولى منهما على مبلغ 400 جنيه، إلا أنهما اكتشفا ذلك فقاما باستدعائه ومطالبته بإعادة المبلغ، فنشبت مشاجرة بينهم، وحاول أحدهما التعدى عليه بسكين، إلا أنه تمكن من استخلاصها من يده، والتعدى عليهما محدثًا إصابتهما التى أودت بحياتهما، واستولى على هاتف محمول أحدهما.

وتلقى قسم شرطة الشرابية، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتي عاملين بأحد المطاعم، يقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بالغرفة سكنهما بأحد العقارات بمنطقة الغرياني، بدائرة القسم، وبهما طعنات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالمديرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكب الحادث، حيث تبين أنه صديق المجنى عليهما يدعى "محمد.م.ع"، 24 سنة، عامل بنفس المطعم، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور بمأمورية بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة،

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.