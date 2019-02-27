كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع حادث القطار، وأضافت النيابة العامة حسبما أفاد التليفزيون المصرى: "سنواصل إصدار بيانات متابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات ".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر اليوم ، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذى أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار .