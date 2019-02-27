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النقض تقرر إعادة محاكمة متهمى حسم ولواء الثورة فى إدراجهم بقوائم الإرهاب

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:09 م
النقض تقرر إعادة محاكمة متهمى حسم ولواء الثورة فى إدراجهم بقوائم الإرهاب محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قررت محكمة النقض، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 420 لسنة 2017 ، المعروفة إعلاميا حركتى حسم ولواء الثورة وإعادة النظر فى نظر إدراجهم على قوائم الإرهاب.

 

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدارج 272 متهما في القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطنى، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.


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