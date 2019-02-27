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القومى للاتصالات: الهجمات الإليكترونية ستكلف العالم 2 تريليون دولار فى 2019

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:56 م
القومى للاتصالات: الهجمات الإليكترونية ستكلف العالم 2 تريليون دولار فى 2019 جانب من الفعاليات
كتبت – منى ضياء
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قال الدكتور شريف هاشم مستشار الجهاز القومى للاتصالات، أن حجم الخسائر العالمية المتوقعة من الهجمات السيبرانية تقدر بحوالى 2 تريليون دولار خلال العام الحالى 2019، منها تريليون دولار خسائر ناتجة عن سرقة البيانات.

وقال هاشم خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء لمناقشة نظم الأمن المعلوماتى، أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمى على حماية الفضاء الإليكترونى إلى 120 مليار دولار فى 2019، مقابل ما تم إنفاقه العام الماضى بقيمة 110 مليارات دولار، وهو ما يؤكد أهمية حماية الأمن الإليكترونى.

وأشار هاشم إلى أن عام 2012 شهد عددا من الهجمات الإليكترونية فى مصر، وعلى إثر ذلك تم المطالبة بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، والذى رأى النور بعد 3 سنوات، وتم وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى عام 2017.

وأكد مستشار الجهاز القومى للاتصالات، أن الأمن المعلوماتى ليس مسئولية وزارة الاتصالات وحدها، وإنما مسئولية جميع الأطراف والجهات والمستخدمين، مشددا على ضرورة نشر الوعى بأهمية حماية الأمن المعلوماتى، لأن الكثير من الجهات والقطاعات تضع ذلك فى أولويات متأخرة، وهو ما يجب الانتباه إليه.

وأشار هاشم إلى واقعة الهجوم الإليكترونى على شركة أرامكو السعودية عام 2012، حيث أدى لتوقف 30 ألف جهاز نتيجة الهجمة، وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

جدير بالذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية يعقد سلسلة من ورش العمل على مدار 6 أشهر لوضع أجندة وطنية للتحول الرقمى فى مصر بكافة القطاعات.


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