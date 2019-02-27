القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب المواطنين والسيدات، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها قيام كل من "مصطفى.ا" 25 سنة، عاطل، ومقيم قليوب البلد – دائرة قسم قليوب، السابق إتهامه فى 2 قضيه "سرقة وسائل نقل"، و"إبراهيم.م"19 سنة، عاطل، ومقيم قليوب المحطة – دائرة قسم قليوب ، و"محمد.ر"18سنة، عاطل ، ومقيم قليوب البلد – دائرة قسم قليوب.

بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع خطف حقائب المواطنين وخاصة السيدات، بالطرق العامة والاستيلاء على محتوياتها.

تم العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة القسم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى، وتولت النيابة التحقيق.