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"العربية للتصنيع" تستقبل وفدا من كبرى الشركات الرومانية فى مجالات الطاقة والنقل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:12 م
"العربية للتصنيع" تستقبل وفدا من كبرى الشركات الرومانية فى مجالات الطاقة والنقل رئيس الهيئه العربيه للتصنيع
كتب زكى القاضى
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التقى صباح اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استيفان رادو، وزير بيئة الأعمال والتجارة، وفدا من كبرى الشركات الرومانية فى مجالات الطاقة والنقل والإلكترونيات، بحضور سفير رومانيا فى القاهرة، حيث تم مناقشة كافة أوجه التعاون والاستثمار ورغبة الجانب الروماني فتح آفاق للتعاون والتصنيع بمصر فى ظل مناخ الاستثمار الحالى بجمهورية مصر العربية في ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي الدورة الحالية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للدخول إلي السوق الأوربي والإفريقي.

 

وفي نهاية المباحثات وقع الجانبان على وثيقة تعاون في مجالات إطارات السيارات والتصنيع المُشترك لطلمبات البترول والغاز ومجالات السكة الحديد ومشروعات التحول الرقمي والمصاعد الكهربائية والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وتصنيعها بمصر.

 

وبحث الجانبان بعض مجالات العمل المشتركة مثل  الطاقة المُتجددة لتلبية الطلب المُتزايد بمشروعات التنمية بمصر وافريقيا ،بالإضافة لمجالالإلكترونيات.

 

ودعا "التراس" الجانب الروماني لعودة إنتاج الجرار الروماني الزراعي بمُواصفات حديثة ودراسة إمكانية تصنيعه بمصر لتلبية السوق المحليوالتصدير لأفريقيا وأوروبا.

 

من جانبه أكد " ستيفان رادو أوبرا "أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، فى ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبى وكذلك رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى، وهو ما يعطى بُعداً استراتيجياً هاماً لهذا التعاون.

 

وأشار "ستيفان" لإهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول في مشروعات للتصنيع المشترك، في إطار المناخ الآمن الجاذب للإستثماراتالذي تشهده مصر حاليا.

 

 

 


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