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الشباب والرياضة بأسيوط تنظم ندوات وأنشطة تثقيفية لعدد 700 مستفيد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:52 م
الشباب والرياضة بأسيوط تنظم ندوات وأنشطة تثقيفية لعدد 700 مستفيد أنشطة الشباب بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على أهمية النهوض بالشباب رياضياً واجتماعياً وثقافياً وتنظيم الندوات والأنشطة التثقيفية والتوعوية لدعم القيم والاخلاق وتنمية روح الولاء للوطن، وحث الشباب على التفكير والإبداع والمشاركة الإيجابية فى المجتمع، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى سبيل دعم المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية لخلق جيل واع من الشباب يكون قادراً على تمثيل مصر بشكل مشرف فى كافة المحافل العربية والدولية، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى.

وقال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أنه تم تنظيم مجموعة من المحاضرات التثقيفية لدعم الأخلاق الحميدة بمركز شباب الواسطى لعدد 100 مستفيد إلى جانب عقد عدد من الندوات التوعوية فى إطار البرنامج التدريبى التثقيفى لأعضاء برلمان الشباب تحت شعار " نواب الغد" لعدد 260 مستفيد بمركزى شباب النخيلة وساحل سليم، وتم تنظيم إحتفالية ومحاضرة لعدد 250 مستفيد، بالإضافة إلى تنظيم دورى ثقافى للإدارات الفرعية لعدد 60 مستفيد بمركز شباب ناصر، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالإهتمام بقطاع الشباب وتنمية قدراتهم وإستغلال طاقاتهم الإستغلال الأمثل.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تنظيم ورشة عمل عن إدارة الأزمات لعدد 20 جوال بالمخيم الكشفى بنزلة عبد اللاه، كما تم تنظيم دورى تنمية مهارات لأعضاء البحث عن وظيفة لعدد 17 شاب وفتاة بمركز شباب ناصر، بالإضافة إلى أنه تم استلام ملاعب النجيل الصناعى بمركزى شباب مسارة بديروط وعرب مطير الجديدة بالفتح، وأيضاً استلام أسوار وملاعب مركز شباب عرب المدابغ، مشيراً إلى تكثيف العمل لزيادة الأنشطة وخلق قاعدة رياضية تخدم الشباب بجميع مراكز وقرى المحافظة.

أنشطة الشباب والرياضة (1)
أنشطة الشباب والرياضة 
أنشطة الشباب والرياضة (2)
أنشطة الشباب والرياضة

 

أنشطة الشباب والرياضة (3)
أنشطة الشباب والرياضة

 

أنشطة الشباب والرياضة (4)
أنشطة الشباب والرياضة

 

أنشطة الشباب والرياضة (5)
أنشطة الشباب والرياضة

 

أنشطة الشباب والرياضة (6)
أنشطة الشباب والرياضة

 


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