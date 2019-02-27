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السيطرة على حريق بمخلفات ورقية ببدروم عمارة سكنية بالغربية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:53 م
السيطرة على حريق بمخلفات ورقية ببدروم عمارة سكنية بالغربية حريق-ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، نشوب حريق فى كمية من المخلفات الورقية داخل بدروم عمارة مكونة من 9 طوابق، بعد إلقاء احد الاشخاص سيجارة مشتعلة أدت إلى نشوب الحريق، وانتقلت سيارتي مطافي وسيطرت على النيران دون وقوع إصابات.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بنشوب حريق ببدروم عمارة مكونة من 9 طوابق، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران، وتبين من الفحص اشتعال النيران فى كمية من المخلفات الورقية المشونة بالبدروم بعد إلقاء سيجارة مشتعلة، تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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