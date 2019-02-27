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السكة الحديد ببنها: انتظام حركة القطارات من الإسكندرية والإسماعلية للقاهرة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:34 م
السكة الحديد ببنها: انتظام حركة القطارات من الإسكندرية والإسماعلية للقاهرة قطارات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد بمحطة بنها، على أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية للقادمين من الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد إلى القاهرة.

 

وأشار المصدر فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القطارات القادمة من القاهرة إلى الإسكندرية والوجه البحرى متوقفة منذ ما يقرب من ساعتين، بسبب حادث محطة مصر، مما أدى لقيام حاجزى القطارات المتجهة للإسكندرية بإرجاع التذاكر مرة أخرى لشبابيك المحطة.

 

وأضاف المصدر، أنه كان من المفترض أن آخر قطار يصل محطة بنها قادم من القاهرة هو قطار رقم 911 الساعة 11:25 دقيقة، مؤكدًا على أن العمل يسير بصورة طبيعية داخل المحطة.

 


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