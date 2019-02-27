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السفير الكويتى وحرمه يفتتحان قرية للأيتام والأسر الفقيرة بالمنيا أول مارس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:38 م
السفير الكويتى وحرمه يفتتحان قرية للأيتام والأسر الفقيرة بالمنيا أول مارس جانب من الحفل
كتب مصطفى عنبر تصوير أحمد معروف
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قال السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت فى مصر، أنه سيسافر وحرمه فى الأيام الأولى من شهر مارس المقبل لمحافظة المنيا لافتتاح القرية التى قاموا ببنائها للأسر الفقيرة واليتامى، وتضم أكثر من 20 منزلا وكذلك 10 أكشاك، ومنح المحتاجين أبقار عشار وعجانات وطلمبات مياه وماكينات خياطة.

 

وأعرب السفير الكويتى فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه لسوق خيرى بمقر السفارة الكويتية اليوم،الأربعاء، عن أمله أن تعود هذه المشاريع بالنفع على الأشقاء والشقيقات فى مصر، قائلا: "نأمل أن نساهم فى عملية التنمية البشرية ووضع الابتسامة على وجه الأيتام".

 

ولفت السفير الكويتى أن اللجنة النسائية بالسفارة تعمل أيضا على دعم المشاريع الصغيرة سواء على مستوى الشباب أو الأسر من خلال هذه الأسوق  الخيرية.

 

وأكد السفير "الذويخ" أن هناك توجها من اللجنة النسائية بالسفارة لتجهيز عدد من اليتيمات فى مصرفى الوجهين القبلى والبحرى وبناء أكشاك للأسر المحتاجة والأيتام، لافتا إلى اعتزام اللجنة النسائية إقامة مساكن للأسر الأشد فقرا فى كافة المحافظات.

 

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