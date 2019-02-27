السجن 10 سنوات لمتهم بقتل المتظاهرين وبراءة 3 آخرين بالجيزة

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن 10 سنوات لمتهم وبراءة 3 متهمين بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام 2011.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت فى عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة، للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.