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الرئيس الكورى يستقبل محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات فى سول

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:24 م
الرئيس الكورى يستقبل محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات فى سول الشيخ محمد بن زايد ورئيس كوريا
كتب محمد عبد العظيم
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استقبل الرئيس الكورى مون جاى إن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى "البيت الأزرق" بسول حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية كبرى.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "سعدت بلقاء الصديق فخامة الرئيس الكوري مون جاي إن.. عقدنا جلسة مباحثات بناءة وتحدثنا عن علاقاتنا الاستراتيجية الخاصة ورغبتنا المشتركة في توسيعها وتنويعها.. متمنين لمسيرة علاقاتنا المزيد من الرسوخ والتطور لما فيه صالح البلدين الصديقين".

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وشهد الشيخ محمد بن زايد، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين شملت المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والزراعية والبيئية والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة والطاقة.


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