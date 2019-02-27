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الحكومة تنشر فيديو لرئيس الوزراء خلال تفقد حادث قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:34 م
الحكومة تنشر فيديو لرئيس الوزراء خلال تفقد حادث قطار محطة مصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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نشر مجلس الوزراء فيديو لتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث قطار محطة مصر برمسيس، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة وفيديو أخر لتصريحات رئيس الوزراء بموقع الحادث .

وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشدداً على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه.

 

https://youtu.be/kdehCyuMrAA

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي القلبية لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر المؤسف، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

 وشدد رئيس الوزراء على أن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس قد انتهى، وسيتم محاسبة المتسبب في هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء، مشيراً إلى أن روح كل مواطن مصرى غالية على الدولة المصرية، وسنحاسب من تسبب في الحادث.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحركت فور وقوع الحادث، حيث توجه وزير النقل إلى المحطة لمتابعته، كما انتقلت وزيرة الصحة إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين، كما تم تكليف وزيرة التضامن بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه مصابي الحادث وأسر الضحايا، كما يتابع وزير الداخلية سير التحقيقات وعمليات التعامل مع الحادث من جانب أجهزة الدفاع المدني، ومحافظ القاهرة موجود بالمواقع المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة فنية محترفة لمعرفة أسباب الحادث، بخلاف تحقيقات النيابة العامة، التي ستأخذ مجراها.

وعقب تفقد موقع الحادث بمحطة مصر برمسيس، توجه رئيس الوزراء يرافقه وزيرا التضامن الإجتماعي، والصحة، إلى مستشفى الهلال، حيث اطلع على الحالة الصحية للمصابين، ووجه بتقديم سبل الرعاية الطبية الفائقة لهم.

 

وعقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازى لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 

 


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