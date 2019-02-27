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التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:29 م
التضامن تعلن صرف 80 ألف جنيه لأسر الضحايا و 25 ألف للمصابين حادث محطة مصر
كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة  والى، وزير التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة  القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة بضرورة الانتهاء من إجراء كافة الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر اليوم تمهيدا لصرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء اليوم بقيمة 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلى، و25  ألف جنيه للمصابين.
 
وبدأت بالفعل  منذ ساعات لجان الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين بمستشفى الهلال الأحمر ومعهد ناصر ومستشفى سكك حديد مصر، تمهيدا لصرف التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء اليوم.
 
 

 


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