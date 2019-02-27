البنك الأهلى يفتتح ثالث فروع الخدمة الإلكترونية ويستهدف توسيع شرائح العملاء

كتب - أحمد يعقوب

افتتح البنك الأهلى المصرى ثالث فروعه للخدمة الإلكترونية بمول العرب بالسادس من اكتوبر، بحضور لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من العاملين بالبنك.

يأتى ذلك استكمالًا لخطته اطلاق فروع الخدمة الالكترونية Electronic service branch.

ويسعى البنك الأهلى المصرى من خلال تلك الخطوة إلى توسيع قاعدة الشرائح التى يستهدفها البنك من تلك الخدمة الجديدة والتى تتيح تقديم بعض الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة وذلك تعزيزاً لمفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك المرحلة من المشروع تشمل اطلاق أربعة فروع بسيتى ستارز بمدينة نصر، المركز التجارى Point 90 بالتجمع الخامس، مول العرب بالسادس من اكتوبر وسيتى سنتر بالإسكندرية .

وأضاف أنه سيتم تعميم التجربة خلال المراحل القادمة من المشروع لتغطى بشكل كبير المناطق الجغرافية والفئات التى يستهدفها البنك من العملاء وذلك لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية ، كما سيتم إضافة خدمات ومنتجات جديدة بشكل مستمر لتلبى احتياجات مختلفة للعملاء وكذا اجراء المزيد من التطوير وتحسين الخدمات المتاحة بالفعل من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وذلك استنادا الى الملاحظات من أداء الخدمات المقدمة فى المرحلة الأولى.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى يعد هو أول بنك فى مصر يقدم فروع الخدمة الالكتروني Electronic service branch للسوق المصرفية المصرية والتى تقدم أحدث الخدمات المالية وتعمل 7 أيام فى الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء بما يلائم فئة العملاء الذين يفضلون الحصول على الخدمات على استخدام الوسائل الإلكترونية لما تمثله من سهولة فى الاستخدام وسرعة تنفيذ طلباتهم واختيار الوقت الذى يناسبهم حيث أن السوق المصرى يشهد زياده مطردة فى هذه الفئة وتحول عدد كبير إلى استخدام احدث الوسائل الإليكترونية فى تعاملاتهم اليومية ومثال على ذلك الزيادة المستمرة فى عملاء الانترنت البنكى إضافة إلى أن المجتمع المصرى يعد من المجتمعات الشابة حيث يمثل 60% من سكان مصر تحت سن 30 وهى أعلى الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة.