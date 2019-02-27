اعرف متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد × 4 معلومات

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن متى يحق لشركة توزيع الكهرباء أن ترفع العداد عن المشترك وإلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره على إجراء تعاقد جديد وتركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم المعلومات يتم رفع العداد نتيجتها :
- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار ولم يستجب المشترك بسداد المديونية.
- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.
- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.
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