اعرف متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد × 4 معلومات

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن متى يحق لشركة توزيع الكهرباء أن ترفع العداد عن المشترك وإلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره على إجراء تعاقد جديد وتركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم المعلومات يتم رفع العداد نتيجتها :