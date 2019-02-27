ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى التأمين والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحا عدد 1.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2685.22 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 41.6 مليون سهم محققة ما قيمته 61 مليون درهم من خلال تنفيذ 726 صفقة ل24 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفض 7 أسهم، واستقر 4 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.88%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 4.07%، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 3.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3%، ثم شركة ناسداك دبى بنسبة 2.12%.