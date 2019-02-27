إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بمحافظة السويس، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة مساءً نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 20-22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1008 درجة وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.