ونقلت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء عن وزير الدولة لشؤون الطيران المدني جايانت سينها قوله إنه تقرر إعادة فتح 9 مطارات من بينها مطارات "سريناجار" و"جامو" و"لياه"، مشيرا إلى أن بلاده تتبع بدقة كافة إرشادات القوات الجوية، وستستمر في القيام بذلك.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".