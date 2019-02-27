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الأربعاء، 27 فبراير 2019 06:13 م
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إصابة 6 عمال في انهيار طابق تحت الإنشاء بمدينة العلمين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:54 م
إصابة 6 عمال في انهيار طابق تحت الإنشاء بمدينة العلمين انهيار عقار - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أصيب 6 عمال في انهيار سقف الطابق الثالث أثناء إنشائه، في أحد مباني مدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة المقاولين العرب.

واستقبل مستشفى العلمين المركزي، المصابين الشيمي محمد متولي "42 سنة" من الإسكندرية، ومحروس عبد الحميد أحمد "51 سنة" من الإسكندرية، ومحمد السيد محمد "31 سنة" من الإسكندرية، ومحمد عبد المطلب همام "29 سنة" من قنا، وسعد الله عبد المجيد سلطان "31 سنة" من قنا، ومنصور حسن أحمد "48 سنة" من البحيرة.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابتهم بإصابات متنوعة ما بين كدمات وخدوش وجروح وكسور، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.  

 

 


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