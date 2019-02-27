إحالة 3 سائقين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة حكومية بدار السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، بإحالة 3 سائقين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية. .

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق بأحد المجالس القومية الحكومية، باكتشافه سرقة السيارة قيادته التابعة لجهة عمله "مينى باص" أثناء تركه لها داخل أحد الجراجات، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من "حسين.ح.ع" 40 سنة، سائق، و"محمد.ن.ح" 36 سنة، سائق، و"وائل.ع.ع" 35 سنة، سائق.

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .