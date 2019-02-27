video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 3 سائقين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة حكومية بدار السلام

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:00 ص
إحالة 3 سائقين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة حكومية بدار السلام حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة دار السلام، بإحالة 3 سائقين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية.      .

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من سائق بأحد المجالس القومية الحكومية، باكتشافه سرقة السيارة قيادته التابعة لجهة عمله "مينى باص" أثناء تركه لها داخل أحد الجراجات، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من "حسين.ح.ع" 40 سنة، سائق، و"محمد.ن.ح" 36 سنة، سائق، و"وائل.ع.ع" 35 سنة، سائق.

 

وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس ممرض تسبب فى وفاة سيدة أعطاها حقنة بطريق الخطأ بمستشفى بالشرقية

حبس 3 أشقاء قتلوا مواطن بسبب خلافات جيرة فى أرض زراعية بالشرقية

دار السلام

حوادث دار السلام

سرقة سيارة حكومية بدار السلام




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان

الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة