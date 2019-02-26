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وزير النقل: أهمية كبرى لتعزيز التعاون الإفريقى بالنقل البحرى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:02 م
وزير النقل: أهمية كبرى لتعزيز التعاون الإفريقى بالنقل البحرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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زار الدكتور  هشام عرفات، وزير النقل، ميناء سالدانها، حيث التقى المسؤلين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى حيث تفقد الوزير أرصفة الميناء، وأماكن الربط مع السكك الحديدية التي تستخدم في نقل البضائع حيث يعد الميناء أحد اهم الموانئء بجنوب افريقيا نظرا لتمتع ارصفته بغاطس كبير يصل الى 23 م  و وتأتي الزيارة في إطار  استراتيجية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعزيز التعاون الأفريقي في مجالات النقل المختلفة، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى حيث تعمل وزارة النقل على وضع خطة  عمل متكاملة لتعزيز التعاون مع الدول  الإفريقيةفي مجال النقل البحرى، وتعزيز حجم التبادل التجارى المنقول بحراً مع الدول الإفريقية.
 
وخلال لقائه مع مسئولي الميناء اكد وزير النقل وفق بيان صحفى على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري مشيرا الى  القيام باعداد  المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية بالتعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة  لافتا إلى أنه سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا.
 
كما أنه  سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانى وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.
 

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