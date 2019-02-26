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وزير الرياضة يتفقد الملاعب الخماسية بجامعة عين شمس ويشهد عروضا استعراضية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:59 ص
وزير الرياضة يتفقد الملاعب الخماسية بجامعة عين شمس ويشهد عروضا استعراضية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز
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تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضه، عدد من الملاعب الخماسية بكليات جامعة عين شمس، حيث شهد عروضا استعراضية لطلاب جامعة عين شمس، ومبارة كرة قدم خماسية بين الطلاب، وصافح عدد من الطلاب الذين حرصوا على التقاط الصور السيلفى معه.
 
وكان فى استقباله الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث.
 
ومن المقرر أن يفتتح الوزير بعد قليل لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة و سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس.
 
 
 
 

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