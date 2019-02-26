وزير الخارجية الايراني يستقيل على انستجرام.. والرئاسة تنفى قبول الاستقالة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفى محمود واعظى مدير مكتب الرئيس الإيرانى قبول حسن روحانى استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التى أعلن عنها فى وقت سابق مساء الأحد، على صفحته على انستجرام.

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تغريدة مدير مكتب الرئيس الإيرانى

وكتب واعظى على صفحته على تويتر ننفى الأنباء المنتشرة حول قبول روحانى استقالة وزير الخارجية.

وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني استقالته على إنستجرام، وكتب ظريف يقول "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".