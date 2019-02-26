وزير الإسكان: 10.5 مليار جنيه استثمارات مدينة العبور حتى يونيو 2018

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات بمدينة العبور حتى شهر يونيو عام 2018، بلغت حوالي 10.571 مليار جنيه، وتبلغ خطة المدينة للعام المالي الحالى 2018/2019، 1.429 مليار جنيه، وتم تنفيذ 59 % منها بنهاية يناير الماضى، وبنسبة إنجاز 118 %، بينما تبلغ خطة المدينة للعام المالي 2019/2020، 1.626 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى نهاية مايو المقبل، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام نهاية يونيو المقبل، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ نفقى مشاه بالدفع النفقي على الطريق الرئيسي، وتطوير محور غرب المدينة، ويجرى الاستلام الابتدائى لعدد من مشروعات الطرق، وتشمل (تطوير المحور الرئيسي من النفق حتي ميدان عرابي - تطوير خط 10 من أحمد بدوي حتى طريق بلبيس وحارة الخدمة - تطوير خط 10 من نهاية سور الجولف وحتى تقاطع طريق أحمد بدوي - إنشاء نفقين على الطريق الرئيسي - إنشاء كوبري مشاه عند كارفور على الطريق الرئيسي - تجميل مدخل المدينة شاملا اللاند مارك).

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، بالكامل، وتم إرسال بيانات 89 عمارة لبنك التعمير والإسكان، وتم حتى الآن تسليم 1408 وحدات للفائزين بها، وجارٍ تنفيذ 3024 وحدة (126 عمارة) بالمرحلة الثانية بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للمستحقين تباعا، وفق البرنامج الزمنى للجهة المنفذة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلى (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسى بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحى الثالث، ومستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن، وقسم شرطة بالحى التاسع، ومركز شباب بالحى الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحى الثانى، وموقف الأتوبيس الإقليمى بالترفيهية).

وأشار المهندس أحمد عمران إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات التنسيق ورفع كفاءة الطرق، وتشمل (رفع كفاءة الطرق والأرصفة للمحلية (8 – 12) بالحى الأول، ورفع كفاءة وتنسيق الموقع والأرصفة والطبقة السطحية بالمحلية 5 والدائرى (5 – 6)، ورفع كفاءة وأرصفة واستكمال القطاع والمراوح للحيين السادس والسابع، والمرحلة الثانية لأعمال الطبقة السطحية لإسكان الشباب والمستقبل، ورفع كفاءة واستكمال القطاع والمراوح للطرق الرئيسية بالحى الثامن).