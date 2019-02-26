وزيرة الصحة:المستشفى العائم بأسوان تحمل معها الخير لكل أطفال وأمهات الصعيد

كتب وليد عبد السلام

دشنت مساء اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول مستشفى عائم من محافظة أسوان، تختص بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والامهات، بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع " روتاري مصر"، وعددا من منظمات المجتمع المدني، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، ورئيس روتاري الدولى.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، فى بيان لها مساءاليوم خلال حفل تدشين " المستشفى العائم" رسالة لكافة منظمات المجتمع المدني، بأن عملها هو تكاملى مع خطط الدولة، مؤكدة أن هذا التناغم والتكامل مع منظمات المجتمع المدني، سيؤدى حتما إلى الوصول الى نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على المواطن المصرى.

وأشادت بهذا المشروع الخدمى الأهالى محافظات الصعيد، قائلة " إن هذا المشروع هو نواه خير متحركه، تحمل معها الخير لجميع أطفال وأمهات الصعيد، مؤكدة على دعم الوزارة له بكافة الإمكانيات سواء بقوافل طبية، أو سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى تحتاج إلى إجراء تدخلات جراحية بمستشفيات الوزارة أو الجامعية.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، باستمرار عمل " المستشفى العائم" بأسوان حتى يوم 18 مارس ، بنهاية فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقى والذى سينطلق خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس القادم، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بأسوان.

يذكر أن المستشفى تضم 20 تخصص تشمل تخصصات أطفال، وسمعيات، وانف واذن وحنجرة، وصحة انجابية، وقلب، ورمد، وسكر وغدد صماء، وجلدية، وعظام، وأطراف صناعية، وتغذية، وأسنان، وحساسية ومناعة، ومعمل به كافة التحاليل الطبية، ووحدة للاشعة بها أشعة " موجات صوتية على القلب" وسونار، فضلا عن صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

كما يوجد طاقم طبى على أعلى مستوى، من وزارة الصحة، والجامعات المصرية، وفريق تمريض، وفنى وإداري، لافتا إلى أن الفرق ستجرى الكشف المبكر عن الانيميا ونقص الحديد، وضعف السمع، وأمراض الأذن، وأمراض العيون، وسرطان الثدي، وسكر الأطفال، حيث سيتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجرى العمليات بالمجان تماما.

كما سيتم تنظيم عددا من الحملات التوعوية على متن "المستشفى العائم"، عن أسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأهمية التطعيمات وأثرها على النمو، وتنمية قدرات الطفل العقلية من الجانب الابداعى والابتكاري، والصحة العامة، ومسببات سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، وتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن المستشفى تجوب 8 محافظات من محافظات الصعيد، تبدأ من أسوان، تليها الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، واسيوط، والمنيا، وبنى سويف، وتختتم جولتها بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنها سترسو أسبوعيا بكل محافظة، لخدمة أطفال وامهات محافظات الصعيد، حيث تستهدف بكافة المحافظات حوالي 50 ألف طفل وأم.

كما سيتم إجراء برنامج تدريبي يستهدف 10 آلاف فرد من الفرق الطبية بكافة المحافظات، لرفع كفاءتهم المهنية، وتدريبهم على برامج رعاية الطفل تشمل المهارات الاساسية والتقنية الطبية الحديثة، عن طريق الجمعية المصرية لطب الأطفال، بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.