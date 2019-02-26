video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس قضايا الدولة رئيسا للقسم القضائى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:59 م
نائب رئيس قضايا الدولة رئيسا للقسم القضائى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار على ميدان نائب رئيس الهيئة
كتب نيفين طه
إضافة تعليق

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنشاء هيئة قضايا الدولة، قسما قضائيا تابعا للهيئة، برئاسة المستشار على ميدان نائب رئيس الهيئة، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى والحفاظ على المال العام.

 

وأضاف رئيس الجهاز، أن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون والاستغلال غير الشرعى للأسانيد القانونية، مشيرا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائى به.

 

وأوضح رئيس الجهاز، أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشئون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا الخاصة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، كذلك صياغة العقود المبرمه بين الجهاز والأجهزة المختلفة، موجها الشكر لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده على تعاونها المثمر والتنسيق المتميز مع الجهاز.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قضايا الدولة تسترد 97 فدان بقيمة 647 مليون جنيه لصالح محافظة مطروح

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

هيئه قضايا الدوله

الجهاز المركزى للتنظيم




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة