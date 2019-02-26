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نائب إيرانى يكشف على تويتر عن دولة عميقة أزاحت وزير الخارجية ظريف عن منصبه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:50 م
نائب إيرانى يكشف على تويتر عن دولة عميقة أزاحت وزير الخارجية ظريف عن منصبه جواد ظريف - وزير خارجية إيران
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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كشف نائب بالبرلمان الإيرانى جواد نعمتى عن دولة عميقة أزاحت وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه، ونشر النائب تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر كتب لظريف "كيف أجيب على الشعب الإيرانى يا دكتور ظريف؟".
 
 
 
ونشر نعمتى صورة لرسالة قصيرة تم وجيها له على تطبيقات التراسل الإجتماعى، لم يكشف مرسها تقول له "سيد نعمتى لا تترك هذه الدولة العميقة تزيح ظريف عن منصبه، نحن قلقين على مستقبل بلادنا".
 
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وقدم وزير الخارجية الإيرانى استقالة مفاجئة أمس على صفحته على اسنتجرام، نتيجة الصراعات الداخلية بين أجنحة السلطة، وصراع المتشددين معه، ولم يقبل روحانى الاستقالة بشكل رسمى حتى الآن، غير أنه علق قائلا: "أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يقف فى طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة، وسط أنباء عن تشاورات لإثناء الوزير عن الاستقالة.
 
 
 
 وذكرت مواقع إيرانية أن عباس عراقجي المساعد السياسى لوزير الخارجية الإيرانى هو الأبرز من بين المرشحين المحتملين لتولى حقيبة الخارجية بشكل مؤقت، وبحسب نادى المراسلين الإيرانيين فأن عراقجى تولى منصب مساعد الوزير للشئون السياسية لمدة 5 سنوات وكان بمثابة يد ظريف اليمنى وكان أحد أعضاء الفريق النووى الإيرانى، وجاء حسين أمير عبد اللهيان فى مقدرمة المرشحين لخلافه حال قبول الاستقالة.

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